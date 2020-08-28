Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Çok daha ileri taşıyacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.
Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik.
2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. pic.twitter.com/Ngk6cPCMh3
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