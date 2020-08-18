Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye küresel krizden güçlenerek çıkacak

Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye hanehalkı ve kamu borçluluğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla, çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak, nice badirelere göğüs gerdiyse, bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır. Türkiye’de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı bin 291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam, 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye’nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.”

YIPRATMA POLİTİKASI

“Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor” diyen Bakan Albayrak, Türkiye ve dünya ülkelerinin hane halkı ve kamu borçluluğu rakamlarını da paylaştı. Buna göre, gelişmiş ülkeler sınıfında yer alan ABD’de hane halkı borçluluğu kişi başı 49 bin 579 dolar oldu. Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerden Güney Kore’de bu rakam 29 bin 778 dolar olarak belirlenirken, Çin’de ise 5 bin 819 dolar olarak hesaplandı. Kişi başı kamu borçluluğunda dünya ortalaması 9 bin 108 dolar, gelişmiş ülkeler ortalaması 41 bin 178 dolar, gelişmekte olan ülkeler ortalaması 2 bin 726 dolar oldu. Türkiye’de kişi başı kamu borçluluğu rakamı ise 2 bin 854 dolar olarak belirlendi.