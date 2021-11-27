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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, yeni ekonomi politikasını değerlendirdi: ‘Düşük faiz politikasında kararlıyız’

#Faiz#Enflasyon#Döviz Kuru
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, yeni ekonomi politikasını değerlendirdi: ‘Düşük faiz politikasında kararlıyız’

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, perşembe gece yarısı attığı tweetlerle yeni ekonomi politikasına ilişkin mesaj verdi. Nureddin Nebati, düşük faiz politikası ile ilgili olarak, “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız” mesajını verdi.

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Türkiye ekonomisinin sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz, yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir. Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız” dedi. Yakın ekonomik sürece bakıldığında 2019 yılında Çin’de başlayan koronavirüs salgınına rağmen, IMF’ye göre, 2020 yılında G20’de büyüyebilen iki ekonomiden birisi olunduğunu kaydeden Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur. Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur” ifadelerini kullandı.

UYGULAMAKTA KARARLIYIZ

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Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Nebati, “Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir. Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar, ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah’ın izni ile zaferle ayrılacağız” değerlendirmesini yaptı.

MANİPÜLATİF KUR ATAĞI

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Bu politikaya yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçildiğini kaydeden Nebati, “Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş ‘yüksek faiz, düşük enflasyon’ politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir” dedi.

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NUREDDİN NEBATİ’NİN TWITTER’DA PAYLAŞTIĞI GRAFİKLER

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, yeni ekonomi politikasını değerlendirdi: ‘Düşük faiz politikasında kararlıyız’

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#Faiz#Enflasyon#Döviz Kuru

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