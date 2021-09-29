Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Türkiye Avrupa’nın en iyi büyüyen ülkesi

Haberin Devamı

Büyümeden fedakarlık yapamayacaklarını vurgulayan Gül, “Enflasyon ile mücadele etmek durumundayız. İşsizliği tolere edilebilir sınırlar içerisinde tutacağız. Bunları sağlayacak mekanizmalar arasındaki dengeyi muhafaza etmek durumundayız” dedi. Dolarizasyonun önemli bir problem olduğunu ifade eden Gül, “Türkiye’deki paranın itibarı açısından dolarizasyon seviyesini azaltmamız gerekiyor. Yabancı para riskini yönetme konusunda güçlü bir kapasiteye sahibiz ancak dolarizasyon sermaye piyasanın gelişimi yönünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Faizi, bütçe açığı ve cari açık ile mücadele ederek düşürebileceklerini, bunlarla mücadele etmeden faizi düşürürlerse sermaye kaybına uğranabileceğini söyleyen Gül, finansal sistemi güçlü tutmak durumunda olduklarını belirtti. Gül, “Hepimizin arzusu minimum faiz vermektir ama verilmesi durumunda da veriyoruz. Çünkü açıklarımız var, açıklarımızı finanse etmek için belli oranda belli faize katlanmak durumundayız” şeklinde konuştu.

‘AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ’

Haberin Devamı

DİJİTAL finansal faaliyetlerine de değinen Gül, “Yasa hazırlığı var. Bunlarla ekonomimiz daha ciddi bir derinlik kazanacak. Bunu yaparken, kripto paranın yarattığı, yaratacağı tahribatları minimize edecek düzenlemeler yapacağız. Dijital para ve kripto para ayrımını gözetmek durumundayız. Karşılığı olan net bir otorite olan para ile karşılığı ne olduğu bilinmeyen, arkasında kimin olduğu bilinmeyen bir parayı aynı kefede değerlendirme imkanımız yok” diye konuştu.