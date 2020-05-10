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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine, pazartesi günü yapacağı ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
Salı günü ise 3 yıl (1134 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ile 8 yıl (2 bin 968 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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