Hazine gayrimenkullerini kullananlara ödeme kolaylığı

Borcunu peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 24’lük ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Orman sayılan yerleri, milli parklar, tabiat parkları, SİT alanlarında, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerleri kullandığı halde kira, irtifak hakkı, izin, kullandırma bedelini ödemeyen borçlular 31 Ağustos’a kadar başvurmaları halinde borç yapılandırmasından yararlanabilecek.

PEŞİN YA DA TAKSİT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 7326 sayılı Borç Yapılandırma Yasasına dayanarak hazırladığı Milli Emlak Tebliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başvuranların, vadesi 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geldiği halde, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarına yüzde 111.6’lık gecikme faizi yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı uygulanacak. Yapılandırılan alacaklar peşin veya 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte, ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek. İlk taksitler 30 Eylül 2021 tarihinde yatırılmış olacak. Alacak tutarını peşin ödeyenlerden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek.

30 AĞUSTOS’A KADAR BAŞVURU

Bu fırsattan yararlanmak için başvurular 30 Ağustos’a kadar yapılabilirken, tebliğde yapılandırma kolaylığı şu örnekle anlatıldı: “Yapılandırılacak alacak aslı 258 bin 500 TL, Yİ-ÜFE tutarı 32 bin 500 TL olmak üzere toplam 291 bin TL borcu olsun. Borçlu peşin ödeme istemesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. Yani 32 bin 500 liralık Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’luk bölümünü 3 bin 250 lirasını ödemesi yeterli olacak. Böylece 258 bin 500 liralık borcunu sadece 3 bin 250 liralık Yİ-ÜFE eklenerek 261 bin 750 lira ödeyebilecek. Borçlunun borçlarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep etmesi halinde ise; 291 bin TL olan alacak tutarı, 1,27’lik katsayı ile çarpılır. Bulunan tutar 18’e bölünerek taksitler belirlenir. 291.000 x 1,27 = 369.570 TL. 369.570:18= 20.531 TL’dir. Yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde 78.570 TL katsayı tutarı ile 29 bin 250 TL Yİ-ÜFE tutarı olmak üzere toplam 107.820,00 TL daha az ödeme yapılacaktır.”

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