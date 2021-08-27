Hazine Bakanlığı’ndan 6.3 milyar dolarlık SDR açıklaması: IMF ile anlaşma imzalanmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğu hatırlatılarak, Türkiye’nin IMF’de yüzde 0.98 sermaye payı bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, IMF’in 23 Ağustos 2021’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Örneğin bu son tahsisatla, ABD’ye 112.9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4.15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF’nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir.”

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