Hazine Bakanı Nebati TÜSİAD’la görüştü

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Bakan Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi. Kaslowski, basına kapalı şekilde yapılan 3 saatlik görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaslowski, Bakan Nebati ile yaptıkları görüşmede ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, “Riskleri de değerlendirdik. Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Bizim tespitlerimizi Bakan bey ile paylaştık. Çok açık bir iletişim oldu. Samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi Bakan bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz” dedi.

Bakan Nebati’ye birçok konuda öneri verdiklerini ifade eden Kaslowski, “Vergi konusunda, yeşil dönüşüm ile ilgili dünyadaki gelişmeleri de takip etmek ve fırsatları kaçırmamak açısından önerilerimizi sunduk. Enflasyon ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Zaten bakanlık da bu konuda çalışıyor. Enflasyon ile ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı. Ama önümüzdeki dönemde ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.