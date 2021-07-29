Hazine arazilerine lavanta bahçesi

İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden hazine arazileri kiralanırken, arazilerin bir dönümü, ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi.

Bu kapsamda, 2020 ve 2021’in ilk 6 ayında, Balıkesir’de 2.4 milyon metrekare, Kütahya’da 2.1 milyon metrekare, Mardin’de 1.3 milyon metrekare olmak üzere 39 ilde toplam 12.9 milyon metrekare hazine taşınmazı, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralandı. Kiralamalarda, tıbbi aromatik bitkiler arasında en çok talep lavantaya geldi. Yaklaşık 8 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı.



NASIL KİRALANIYOR?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor. İlan edilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor, bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlara da aynı süre içerisinde uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde, kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yoluna başvuruluyor. Burada da belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

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