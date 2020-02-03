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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Hazine 4,61 milyar lira borçlandı

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Hazine 4,61 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 610,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaparken, reel basit faiz 2,31, reel bileşik faiz yüzde 2,32 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 181 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 806 milyon lira, net satış 1 milyar 810,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 394,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 610,1 milyon lira borçlandı.

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