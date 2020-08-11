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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

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Hazine 4,1 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 146,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,57, bileşik faiz yüzde 14,03 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 366 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 787 milyon lira, net satış 751,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 667,3 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını
gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 1,89, reel bileşik faiz ise yüzde
1,9 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 255 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 892 milyon lira, net satış 895 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 356 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 146,9 milyon lira borçlandı.

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