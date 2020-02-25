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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Hazine 3 milyar lira borçlandı

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Hazine 3 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 64,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda (91) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

Nominal teklifin 3 milyar 563,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 1 milyar 850,3 milyon lira, net satış 1 milyar 864,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 196,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış
yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 64,7 milyon lira borçlandı.

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