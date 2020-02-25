Hazine 3 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda (91) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.



Nominal teklifin 3 milyar 563,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 1 milyar 850,3 milyon lira, net satış 1 milyar 864,7 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 196,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış

yapıldı.



Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 64,7 milyon lira borçlandı.