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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

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Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 1 milyar 519,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 7 yıl (2457 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, ihalede dönemsel faiz yüzde 7,19 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 498 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 891 milyon lira, net satış 919,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarının teklifinin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 52,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 1 milyar 519,5 milyon lira borçlandı.

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