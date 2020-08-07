Hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2020 hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,2 artarak 18 milyon 615 bin baş oldu. Haziran ayı sonu itibariyle büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,2 artarak 18 milyon 426 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,5 artarak 189 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 55 milyon 063 bin baş oldu. Haziran ayı sonu itibariyle küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,6 artarak 42 milyon 713 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 10,2 artarak 12 milyon 351 bin baş olarak gerçekleşti.