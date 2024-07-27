Hayvancılığa üç yıllık destek dönemi

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Hayvancılık destekleri 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde açıklandı. Katsayı ve performansı baz alan yeni modelle verimli ve kaliteli üretime destek verilecek.

İLAVE DESTEKLER

Hayvancılık desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre destekler artık yıllık bazda değil, üç yıllık olarak açıklanacak. Geçmiş yıllardaki destekleme modelinden farklı olarak açıklanan modelde hayvancılıkta ıslah çalışmalarına daha fazla ağırlık verilecek. Suni tohumlama, soy kütüğü, yerli sperma, ari işletme gibi başlıkların yer aldığı kararnamede ilave destekler bulunuyor.

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve kalitenin artırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında programlı aşıları tamamlanmış, dört ay ve üzeri yaşta buzağı ve malaklar için hastalıktan ari işletmeler hariç 500 baş ile sınırlı olmak üzere hayvan başına 1000 lira temel destek ödenecek.

ATIK DESTEĞİ

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Küçükbaşta Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne (TÜDKİYEB) üye yetiştiricilere, (birlik olmayan illerde bu şart aranmayacak) yıl içinde doğan ve doğduğu işletmede en az dört ay kalan oğlak ve kuzular için 200 lira temel destek ödemesi yapılacak. ​​​​​​Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için hayvan başına 5 bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 1000 lira destek sağlanacak.

ARI VE İPEK BÖCEĞİNE AYRI BAŞLIK AÇILDI

Arıcılık desteği kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üretici-yetiştirici örgütlere üye üreticilere arılı kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira temel destek ödemesi yapılacak. İpek böceği desteği çerçevesinde, ürettiği yaş kozayı Kozabirlik kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıfları haiz işletmelere satan üreticilere kilogram başına 1000 lira temel destek verilecek.

ÇİĞ SÜTTE MALİYETE DİKKAT

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Ürettiği çiğ sütü 1 Ocak 2025’ten itibaren süt işleme tesislerine satan ve bir tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere de destek yeniden tanımlandı. Buna göre manda, koyun, keçi ve niteliğine, pazarlama şekline göre inek sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak belirlenen birim tutarlar üzerinden temel destek ödemesi yapılacak.

KADIN VE GENÇ ÜRETİCİLERE AYRICALIK

Aile işletmeleri ilk defa ilave destek alacak. Verimlilik kriterlerini sağlayan bir aile işletmesi buzağı başına 4 bin 800 lira destek alacak. İşletme sahibinin kadın veya genç yetiştirici olması durumunda ilave 700 lira, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi olması durumunda ilave 200 lira olmak üzere buzağı başına 5 bin 700 lira desteğe ulaşılacak. Ari bir aile işletmesinin yeni modelde alacağı destek 77 bin liraya ulaşacak. 100 adet kovana sahip bir arıcı 10 bin, genç ve kadın arıcı ise ilave 4 bin liralık devlet desteğinden yararlanacak.