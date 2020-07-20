Hayvan satış yerlerine yeni düzenleme

Buna göre, hayvan satış yerlerinde ısı ve iklimlendirme merkezi olacak. Buralarda farklı türdeki atıklar, kaynağında diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılacak. Yönetmelikle, hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine getirilen kurallar özetle şöyle:

Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde belirlenecek.

Hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşulları için kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunacak.

Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla korunaklı su deposu bulunacak.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi olacak.

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı, gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunacak. Farklı türdeki atıklar, kaynağında-üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak ve bu atıklar çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.

Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara (yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer) sahip olacak.

Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.

Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkan sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri bulunacak.

Veterinerlerin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı büro ve dinlenme odası olacak.”