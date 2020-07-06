Hayvan kazaları sigorta kapsamında mı?

Hayvan deyince de aklınıza sadece kedi, köpek gelmesin; manda, keçi de dahil tüm hayvanlardan bahsediyorum. Her yıl da binlerce hayvan öldürülüyor ki, bu ölümlerin bir kısmı trafikte araçlarının neden olduğu ölümler.



Bunları neden anlattım. Konu hayvanlar ve trafik kazalarının neden olduğu ölümler olunca, en çok merak edilen konu da hayvan kazalarının sigorta kapsamında olup olmadığı. Okuyuculardan da bu konuda sıklıkla soru alırım. Nitekim konu; son olarak İstanbul Maltepe’de sürücünün aracıyla yolda yatan köpeği ezmesi ve sonrasında kamuoyunda ciddi tepki yaratması ile gündemde.

TEDAVİ GİDERİ SİGORTADAN

Pek bilinmez ama trafikte yaşanan hayvan kazalarının özellikle trafik sigortasında karşılığı var. Şöyle anlatayım. Köpek ya da kedi farketmez, hangi hayvan olursa olsun; eğer aracınızla yolda hayvana çarparsanız, veterinere götürdüğünüzde tüm tedavi giderleri trafik sigortasından karşılanıyor. Eğer bu tedavi devlete ait hayvan bakım merkezlerinde yapılıyorsa zaten para ödenmiyor. Ama yok özel bir veterinere götürürseniz çarpan aracın trafik sigortası hayvanın tedavi giderlerini ödüyor.



Peki, hayvan hayatını kaybederse ne oluyor? İşte burası biraz değişik ve hayvanın sahipli olup olmamasına göre durum değişiyor. Sahipsiz bir hayvansa, yapacak bir şey yok. Ancak sahipli ise eksperler tarafından bir bedel belirleniyor ve sahibine trafik sigortasından bu bedel ödeniyor. Eğer bu hayvan, büyük baş ya da küçükbaş hayvansa, kulak küpesi olduğundan ve bedeli de belli olduğundan bu bedel sahibine sigortadan ödeniyor.

YÜKLÜ TAZMİNATLAR ÖDENİYOR

Daha ilgincini de anlatayım. Bir de bu işin tersi durumlar var. Eğer sahipli bir hayvan, trafikte yola fırlarsa ve bundan dolayı da herhangi bir araç kaza yaparsa ve o aracın da kasko sigortası varsa; hayvanın sahibi açısından durum pek de parlak değil. Çünkü sigorta şirketi, aracın zararını karşıladıktan sonra yola fırlayan ve kazaya neden olan hayvanın sahibinden tüm zararı hukuk yoluyla tazmin ediyor. Şunu da belirteyim; bu konu pek bilinmediğinden, hayvanın neden olduğu zarar nedeniyle sahiplerinin sigortaya tazminat ödemek zorunda kaldığı çokça vaka var.