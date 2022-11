Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Dünya bir haftadır dev kripto borsası FTX'le kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried'in çöküşünü konuşuyor. Yakın zamana kadar kripto dünyasının harika çocuğu kabul edilen Bankman-Fried ve FTX müşterileri, tek bir haberle milyarlarca dolar kaybetti. Ardından açılan soruşturmalar ise Bankman-Fried'in itibarında onulmaz yaralar açtı.

Ancak krizden yara alan sadece 30 yaşındaki Bankman-Fried'in kendisi değil. En ateşli taraftarlarından biri olduğu "etkili hayırseverlik" hareketi de depremin artçı şoklarıyla derinden sarsıldı. Bankman-Fried'in hayırseverlik faaliyetlerinde en yakınındaki isimlerin dolandırıcılık imalarıyla istifa etmesi skandalı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Etkili hayırseverlik insanların zamanlarını, paralarını ve kaynaklarını başkalarına en iyi şekilde yardım etmek için nasıl kullanabileceklerini veriler ve matematiksel hesaplarla belirlemeyi amaçlayan bir felsefi hareket olarak tanımlanıyor. Bu felsefe kapsamında amaç kişilerin ellerinde bulunan parayı ve zamanı iyiliğe dönüştürmelerinin en verimli yolunu bulmak.

Bankman-Fried, yakın zamana kadar bu hareketin en güçlü savunucularından ve bağışçılarındandı, hatta önümüzdeki yıllarda gelirinin yüzde 1'i (aşağı yukarı 100 bin dolar) hariç tamamını hayır işlerine aktarmayı planladığını söylüyordu.

Bugün ise birçok kâr amacı gütmeyen kuruluş, Bankman-Fried'in vadettiği ancak yerini bulmayan milyon dolarları telafi edecek finansörler arıyor. Etkili hayırseverlik hareketinin önde gelen isimleri de Bankman-Fried'in parlak imajını sağlamlaştırılmasında bir araç olarak kullanılıp kullanılmadıklarını sorguluyor.

Etkili hayırseverlik hareketinin babalarından filozof William MacAskill'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweet de buna işaret ediyordu.

New York Times'ın aktardığına göre, Bankman-Fried'i daha Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde öğrenci olduğu zamanlardan bu yana tanıyan MacAskill, "Sam ve FTX çok fazla hayır işi yapmaya niyetliydi ve bu niyetlerin bir kısmı, benim kariyerim boyunca yüceltmeye çalıştığım fikirlerin bir sonucuydu. Eğer o iyi niyetler yolsuzluğu aklamak için kullanıldıysa, ben bundan utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

AKIL HOCASI MACASKILL'Dİ

Dediğimiz gibi Bankman-Fried'in etkili hayırseverlik hareketiyle ilişkisi kripto dünyasının en zengin insanlarından biri olmasından çok önceye dayanıyordu. Henüz 20 yaşında bir gençken yedikleri bir öğle yemeği sırasında Bankman-Fried, MacAskill'e hayvanların refahı için çalışmak istediğini söylemişti. İskoç filozof MacAskill ise bu genç adama çok fazla para kazanacağı bir iş bulup bu kazancı iyi amaçlara bağışlayarak daha fazla fayda üretebileceğini belirtmişti.

Bunun üzerine finans sektöründe çalışmaya başlayan Bankman-Fried'in amacı kazandığı serveti hayır kuruluşlarına bağışlamaktı.

Geçtiğimiz Ekim ayında New York Times'a verdiği etkili hayırseverlik konulu röportajda Bankman-Fried, önümüzdeki 10 yıl içinde servetinin çoğunluğunu etkili hayırseverlik prensibiyle çalışan kuruluşlara aktarmayı düşündüğünü vurgulamıştı.

Röportajda, New York Times muhabirinin bağışlarını düzenli bir biçimde yürütmek için bir kişisel fon kurup kurmadığı sorusunu yöneltmesi üzerine Sam Bankman-Fried şunları söylemişti:

"Daha ziyade yeri geldikçe ödeme yapıyoruz. Bunun sebebi de açık konuşmam gerekirse, şu an bir fon kurmamı anlamlı kılacak kadar nakdimin olmaması."

CİBİNLİKLE BAŞLAYIP DİĞER GEZEGENLERE UZANDILAR

Bankman-Fried'in çöküşü, etkili hayırseverlik prensibiyle çalışan kuruluşlara gelecekte aktarılacak milyarlarca doları da baltalayacak. Zira yakın zamanda ortaya çıkan ve halen büyüme ve odaklanma sürecinde olan bir hareketin, en önde gelen üyelerinden birini etkileyen böyle büyük bir skandalın izlerini silmesi kolay olmayacak.

Etkili hayırseverlik çalışmaları geçmişte sıtmanın yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlara sinek kovuculu cibinlikler dağıtılması gibi düşük maliyetli tıbbi müdahalelere odaklıydı.

Ancak hareketin üyeleri son yıllarda yeni pandemilerin önlenmesi, nükleer silahsızlanma, yapay zekânın kontrolden çıkmasını önleme ve insanları uzak gezegenlere yollayıp türümüzün hayatta kalma şansını artırma gibi çok daha büyük projelerle uğraşıyor.

SİLİKON VADİSİ DERTLİ: SAM'İN YARATTIĞI HASARI NASIL TAMİR EDECEĞİZ?

Bir başka deyişle, etkili hayırseverlik birkaç yıl içinde felsefe öğrencilerinin ve sosyal hizmetler görevlilerinin benimsediği kıyıda köşede kalmış bir yaklaşım olmaktan çıkarak hayırseverlik çalışmalarının çağımızdaki hâkim şekli haline geldi.

Bunda Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerinden hedge fon analistlerine, birçok milenyum ve Z kuşağı bağışçısının etkili hayırseverliği benimsemesinin de payı büyük.

Örneğin Facebook'un ve Asana'nın kurucularından Dustin Moskovitz ve eşi Cari Tuna, gelirlerinin hatırı sayılır bir kısmını etkili hayırseverliğe yatıranlardan.

Moskovitz hafta sonu paylaştığı bir tweet'te "Sam'in yarattığı hasarı nasıl tamir edeceğiz, etkili hayırseverliği diğer kötü aktörlere karşı nasıl kuvvetlendireceğiz henüz bilmiyorum. Ama bunu yapmaya çalışacağımızı biliyorum çünkü aksi takdirde bedeli acı verecek kadar yüksek olur" dedi.

I don't know yet how we'll repair the damage Sam did and harden EA against other bad actors.



But I know that we're going to try, because the stakes remain painfully high.



15/15