HAYDİ büfeleriyle belediyeden vatandaşa ekmek

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Şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere HAYDİ büfeleri için kurulan ekmek üretim fabrikası tamamen doğalgaz ile çalışacak. Tesis, 13 bin metrekarelik bir alanda, 5 bin 700 metrekare kapalı alan üzerinde bulunuyor. Tam otomatik ekmek üretim hattı ile hijyenik ve modern tekniklerle üretim yapacak şekilde tasarlanan fabrika, altyapısı itibariyle üretim kapasitesini dört katına kadar artırabilecek özellikte. Kurulumu tamamlanan tesisin, bir ay sonra ilk deneme ürünlerini piyasaya sunması planlanıyor.

İŞÇİLERE ÜRETİM ÖNCESİ EĞİTİM

Üretim aşamasında insan eli değmeden, tamamen otomatik makinelerle ekmek üretimi gerçekleştirilecek.

Fabrika, ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak işçilere üretim öncesi eğitim verecek ve hijyen standartları öğretilecek. Fabrikanın ürettiği ekmekler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin HAYDİ büfeleri aracılığıyla halka ulaştırılacak.

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GÜNDE 1000 VATANDAŞA YEMEK

Ayrıca, belediyenin başlattığı vatandaşa 40 lira karşılığında yemek servisi sunan ‘Haydi Sofraya’ projesi de şehirde büyüyor. İlk olarak Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde hayata geçirilen proje, kısa sürede halktan büyük ilgi görerek, hızla büyüdü ve Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki kitap kafe ve Küsget gibi farklı noktalara yayılmayı başardı. Son olarak bir şubenin de Nizip’te açılmasıyla beraber şehirde ‘Haydi Sofraya’ projesi 6 ilçede hizmet veriyor. Proje kapsamında, yaklaşık 1000 vatandaşa her gün yemek servisi yapılıyor. ‘Haydi Sofraya’ restoranları, sadece öğle yemeğiyle sınırlı kalmıyor. Sabahları ve öğleden sonra simit, poğaça, çay ve kahve servisiyle de vatandaşlara hizmet veriliyor. Restoranlarda, 12.00-13.30 saatleri arasında dört çeşit yemek, sadece 40 lira karşılığında sunuluyor. Bu düşük maliyetli hizmet, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.