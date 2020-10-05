Hayatta kredi bereketi

KORONAVİRÜSÜN ekonomideki etkisini azaltmak için devreye alınan destek paketleri kapsamında verilen banka kredileri, hayat sigortalarında rekor büyüme getirdi. Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların, pandemi döneminde verdikleri işyeri, konut, araç, tatil ve ihtiyaç kredileri, ‘kredili hayat’ sigortalarını da artırdı. Hayat sigortası pazarı yüzde 64 büyüdü.

KREDİLER YÜZDE 34 ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre, 2020’nin temmuz ayında nakdi krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak, 3.525 milyar lira oldu. Aynı dönemde ticari krediler yüzde 32 artarak 2.733 milyar lira, bireysel krediler ise yüzde 43 artarak 792 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 47’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı da son bir yılda 2.1 milyon kişi artarak 33.4 milyon kişi oldu.

21.8 MİLYON KİŞİ SİGORTALI

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2020’nin ocak-ağustos dönemi verilerine göre de hayat sigortalarında 10.2 milyar lira prim üretilerek, geçen senenin aynı dönemine göre hayat sigorta pazarı yüzde 64.3 ile rekor büyüdü. Hayat sigortalarının yüzde 90’a yakını da kredili hayat sigortalarından oluştu.

Aynı dönemde Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) verilerine göre hayat sigortalarında sigortalı sayısı 21.8 milyonu geçti. Bu çerçevede hayat sigortalarının toplam sigorta pazarındaki payı da yüzde 20’ye yaklaştı. Yine SBM’nin verilerine göre ağustos ayında hayat sigortalarındaki 10.2 milyarlık prim üretiminin, 8.5 milyar lirası bankalar tarafından gerçekleşti ve bankaların hayat sigortası prim üretimindeki payı yüzde 84 oldu.