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Hayat sigortası ile BES rakip değil

#Sigorta#Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü#Yılmaz Ertürk
Hayat sigortası ile BES rakip değil

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, hayat sigortaları ile bireysel emeklilik ürünlerinin birbiri ile karşılaştırıldığını ve birinin seçildiğini belirterek, her iki ürünün de birbirine rakip olmadığını söyledi.

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ANADOLU Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, hayat sigortaları ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) birbiri ile karşılaştırılmaması gerektiğini, her iki ürünün de farklı avantajları olduğunu söyledi. Yılmaz Ertürk, birikimli hayat sigortası ürünlerinin zaman zaman BES ürünleri ile karşılaştırıldığını ve iki farklı branştaki ürünlerden birinin seçildiğini belirterek, BES ile birikimli hayat sigortaları arasında; ürün kapsamı, süresi, yatırım bileşeni, emekli olma koşulları, sağlanan vergisel ve diğer teşvikler, borç alma koşulları ve devir imkânları açısından birçok fark bulunduğunu kaydetti.

EK GELİR SAĞLIYOR

Yılmaz Ertürk, birikimli hayat sigortası ve BES’in birbirlerine rakip olmadığını ifade ederek, “Aksine birbirini tamamlayan ürünlerdir. Temelde bireysel emeklilik ürünleri kişilere emeklilik dönemine yönelik ek bir gelir sağlama amacıyla düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirildiği ve devlet tarafından çeşitli teşviklerle desteklenen ürünler olarak tanımlanabilir. Birikimli ve yaşam teminatlı hayat sigortası ürünleri ise kişilerin orta ve uzun vadeli planlarına yönelik birikim yapmaya ek olarak, bu süre zarfında karşılaşabilecekleri yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık gibi farklı risk unsurlarına dair teminat da sağlayabilecekleri bileşik ürünlerdir” dedi.

Hayat sigortası ile BES rakip değil

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YÜZDE 25 DEVLET KATKISI

BES ve hayat sigortalarının farklı avantajlar içerdiğine de değinen Ertürk, BES’te, başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı avantajı olduğunu, devletin BES’e ödenen katkı payları için belirlenen limitler dahilinde yüzde 25 oranında katkı sağladığını kaydetti. Ertürk, kişilerin, daha fazla katkı payı ödeyerek, devlet katkısından azami ölçüde yararlanılabileceğini, devlet katkısının üst sınırının, brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25’i olup 2021 yılı için bu üst sınırın 10 bin 732 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Ertürk, hayat sigortalarındaki en önemli avantajın ise vergi avantajı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında kişiler kendisi, eşi ve çocukları için ödedikleri prim tutarının yarısını; yaşam teminatı içeren hayat sigortalarında ise primin tamamını ödeme yaptıkları ayda elde ettikleri ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirebilirler. BES’te sağlanan devlet katkısının üst sınırının üzerinde ödeme kabiliyeti olan kişiler birikimli ve yaşam teminatlı hayat sigortaları kapsamında ilave birikim yaparak vergi avantajından da yararlanabilir.”

HAYAT SİGORTASINA VERGİ AVANTAJI

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YILMAZ Ertürk, hayat sigortalarında vergi avantajı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Örneğin, 6 bin TL aylık brüt ücret alan bir çalışan, yaşam teminatlı bir hayat sigortası poliçesi için ödediği 300 TL’lik prim tutarının tamamını gelir vergisi matrahından indirebilir. Çünkü ödediği prim tutarı aylık brüt ücretinin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor. Finansal olarak zorlu geçen dönemlerde, kısa vadeli ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kişilerin birikimli hayat sigortası poliçelerindeki birikimlerinden borç alma imkânına sahip olmaları da bir avantaj.”

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#Sigorta#Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü#Yılmaz Ertürk

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