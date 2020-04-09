Koronavirüs sürecinde ekonominin, iş dünyasının ve vatandaşların daha az etkilenmesi için hükümet tarafından bir biri ardına adımlar atılırken, salgının ardından yeni düzende en ön sıralarda yer almak için planlar yapılıyor. Bu çerçevede yatırımlara da hız kesmeden devam ediliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan yatırımlar arasında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda da (NGS) çalışmalar sürüyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’dan yayınladığı mesajında Akkuyu Nükleer Güç Santralı’ndaki son durumu paylaştı. Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.

ÜRETİMİ AYAKTA TUTACAĞIZ

Büyük hayallerin, tamamlanacak hikâyelerin ve millete verilen sözlerin olduğuna işaret eden Albayrak, “70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, bir diğer paylaşımında ise koronavirüs salgınının üstesinden gelineceğini ifade ederek, “Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız” diye konuştu.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Önceki yaptığı açıklamada da Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullanmıştı: “Yaşanan süreç bir milli mücadele. Türkiye’nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerde milleti ile aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. 17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok.”