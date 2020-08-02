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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Hayali şirketle dolandırıldık’

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‘Hayali şirketle dolandırıldık’
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Çinli 3 firma, Türkiye’de, peşi sıra kurulan tabela firmalarınca dolandırıldıklarını iddia etti. Savcılık soruşturma dosyasına göre Çinlilerin zararı 10 milyon dolar. Türkiye’den bir firmaya 100 konteynerlik kumaş gönderdiklerini ancak parasını alamadıklarını iddia eden Çinliler, haciz için karar alsa da gittikleri adreslerde kimseyi bulamadı.

Türkiye ile dış ticareti 22 milyar doları bulan Çinde bazı firmalar şu sıralar diken üstünde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası, alacak davası ve haciz kararlarına göre, taraflar arasında bir yıl önce baş gösteren kriz şöyle gelişti: Çinli firmalarla 10 yılı aşkın bir süredir ticaret yapan, eski eşi de Çinli olan Adem Oral, 6 yıl önce de Çinli Piyi Textile ve Huifeng Warp Knitting firmaları ile iş yapmaya başladı. Taraflar arasındaki ticari ilişki sıkıntısız devam etti. Alınan kumaşların ödemesi düzenli yapıldı. Oral’ın anılan firmalarla ile görüşmelerine, Çinli Huiting Wang isimli biri de eşlik etti. Karşılıklı oluşan güvenle birlikte açık hesap çalışılmaya başlandı.

ÖDEME GELMEDİ

Kriz de, bu süreçten sonra ortaya çıktı. Oral, sahibi olduğu United İç ve Dış Tic. AŞ. adına yüklü alımlar yaptı. Yapılan görüşmelerde ödemenin belli bir süre sonra yapılması kararlaştırıldı. Oral, kendi şirketi dışında üç şirket adına daha alım yaptı. Oral, Mersin, Tokat ve Kırıklareli’nde kurulu bulunan şirketler adına yapılan kumaş alım sözleşmelerini de ‘yetkili’ olarak imzaladı. Çinli firmaların yola çıkardığı yüzlerce TIR’dan oluşan kumaşlar Türkiye’ye ulaştı. Ancak kararlaştırılan tarihler geçse de ödeme yapılmadı. Çin firmaları, sözleşmelerde imzası olan Oral ile yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamayınca bir yandan alacak davası açarken, bir yandan savcılığa başvurdu.

HAYALİ FİRMALAR

Savcılık, tonlarca kumaşın alıcısı görünen Mersin, Tokat ve Kırklaerli’deki firmaların sahipleri için bilgi istedi. Polisler yaptıkları araştırmada anılan adreslere gitti. Ekipler, gittikleri adreste elleri boş döndü. Kırklareli Vize’deki Kayıtbay Tekstil’in sahibi H. Ç.’nin oğlu, babasının bekçi olduğunu herhangi bir şirket ile de ilgisi olmadığını söyledi. 3 ildeki firmalar adına mal alımının yapıldığı tarihte henüz kurulmadıkları, yalnızca yaptırılan birer kaşe ile işlemlerin yapıldığı anlaşıldı.

Çin firmalarının avukatı Umut Metin, müvekkillerinin sistematik bir biçimde zarara uğratıldığı görüşünde. Metin “Edindiğimiz bilgilere göre bu sorunu yaşayan Çin firması sayısı 10’a yakın. Bu durum, birçok Çin firmasını tedirgin etmiş durumda” dedi.

‘Hayali şirketle dolandırıldık’

‘Hayali şirketle dolandırıldık’

ŞİRKET MERKEZİ BOŞ

Çinliler, savcılık soruşturması yanı sıra alacağın tahsili için de harekete geçti. United isimli şirkete karşı açılan alacak davasını kazanan Zhejiang Huifeng Warp’ın avukatları, tahsilat için hacze gitse de elleri boş döndü. Sürekli adres değiştiren şirketin, adresine gidildiğinde haczedilecek bir mal bulunamadı. Yüklü alımlar yapılan şirketin İstanbul Esenyurt’taki adresine gidildiğinde ise kapısına ‘kiralık’ ilanı asılı boş bir dükkanın olduğu görüldü.

‘BATIK DURUMDAYIM’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Adem Oral ise kimseyi dolandırmadığını öne sürdü. Tokat, Mersin ve Kırklaerli’ndeki firmalar adına yapılan alım sözleşmelerindeki imzaların ise kendisine ait olmadığını söyleyen Adem Oral, sahibi olduğu şirketin batık durumda olduğunu dile getirdi.

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