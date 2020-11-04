Hayalet gösterge nedir?
Hayalet gösterge, otomotiv sektöründe adı sık sık duyulan terimler arasında yer alıyor. Araçların kadranları için kullanılan bu terim, temelde dijital göstergeyi ifade etmektedir. Dijital gösterge için türetilen hayalet gösterge terimi, belirli mecralarda cama yansıtılan head up teknolojisi için de kullanılmaktadır. Peki, hayalet gösterge nedir ve özellikleri nelerdir? İşte, o bilgiler
Hayalet gösterge terimi, yeni nesil araçlarda analog hız göstergesi yerine konumlandırılan dijital gösterge için kullanılmaktadır. Hayalet gösterge, araçların kadranındaki alanın navigasyon, gösterge ve farklı multimedya amaçları için kullanılmasına imkan tanıyor. Head Up olarak adlandırılan ve bazı kesimlerde cama yansıtılan gösterge için de kullanılan hayalet gösterge terimi, 2015 yılından bu yana otomotiv sektörünün bilincinde yer alsa da, hala yeni araçların tamamında aşina olunan sistemler arasında konumlanmış değil. Maliyeti dolayısıyla pek çok sıfır araç markasının kullanmadığı hayalet gösterge, multimedya alanı ile sürücüye büyük kolaylık sağlıyor.
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