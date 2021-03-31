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Havran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör satılacaktır
Mülkiyeti Havran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni huzurunda satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre şartnameler mesai saatleri içinde belediye yazı işleri müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
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