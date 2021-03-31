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HaberlerEkonomi HaberleriHavran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör satılacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Havran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör satılacaktır

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Havran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör satılacaktır

Mülkiyeti Havran Belediyesi'ne ait 7 adet traktör 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni huzurunda satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre şartnameler mesai saatleri içinde belediye yazı işleri müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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