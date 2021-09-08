Havlu ihracatçısı ‘Bursalı’ya 6 ödül

Firma, küresel endüstriyel ürün markası Nuacotton ile başvurduğu ‘Yılın İnovasyonu-Tüketici Ürünleri Endüstrileri’, ‘Sağlık ve İlaç-Ürün’ ve ‘Tüketici Ürünleri-Ev Ürünleri’ kategorilerinde de altın ödüllerin sahibi oldu. Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, iş hayatının her alanında başarıları onurlandıran böylesine büyük bir organizasyonda, geliştirdikleri ürünler ve yenilikçi projeleri sayesinde ödül aldıklarını belirtti. Bursalı, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan International Business Awards’ta; Yılın En Yenilikçi Şirketi, Yılın İnovasyonu, Yılın Sağlık Ürünü gibi çok önemli kategorileri de kapsayan toplam 6 kategoride ödül aldıklarını ifade etti.

MOTİVE EDİYOR

Başvurdukları tüm kategorilerde ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını dile getiren Bursalı, yenilikçi çalışmalarının karşılığında önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini ve bunun karşılığında gelen ödüllerin de kendilerini her zaman daha iyisini başarmak yönünde motive ettiğini belirtti. Programa 65 farklı ülkeden 3700 başvuru yapıldığını dile getiren Bursalı, “Bursalı olarak, International Business Awards’ta 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 ödül kazanarak, sıra dışı bir başarı gösterdik. Dünya çapında en iyiler arasına adımızı yazdırdık. Her zaman olduğu gibi bu ödülü almamızda da çalışma arkadaşlarımızın büyük emeği söz konusu. Bu nedenle, tüm ekip arkadaşlarıma emeği ve özverili çalışmaları nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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