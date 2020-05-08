‘Havayolu gibi yüzde 1 KDV ödeyelim’

Bakan Karaismailoğlu da bu talepleri kabine toplantısında gündeme getireceğini söyledi. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile kriz süresine ilişkin belirsizliklerin sektörü sosyal ve ekonomik çöküntüye uğrattığını belirterek, pandemi sürecinde geçerli olmak üzere Karaismailoğlu’na şu talepleri sıraladı:

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri alınmamalı, alınacaksa dahi yüzde 50 indirim uygulanmalı. Temmuz 2020 ve Ocak 2021 aylarında Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmamalı.

İstanbul çıkışlarında aynı YSS köprü geçiş bedelinin aynısı ödenmek kaydı İle FSM Köprüsü’nün kullanımı serbest bırakılmalı.

Salgın önlemleri süreci ve kısıtlı dönemle sınırlı olmak kaydıyla havayollarında olduğu gibi, karayolu taşımacılığında da KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanmalı.

D2 ve B2 belgelerine kayıtlı turizm araçları yılda 50 bin km yol yapmakta ve amortisman süresi zorunlu yaş sınırını aşmaktadır. Yaş sınırlaması sektörün kalkınma ve gelişmesini engelleyerek atıl kapasiteyi ve işsizliği artırıyor. Bu otobüsler, ülke ekonomisine hurda bedeli ve döviz kaybı gibi ağır yükler getirmektedir. Özmal, kiralık ayrımı yapılmaksızın ekonomik ömrünü tamamlamayan ve muayeneden geçen araçların yaş sınırlaması kaldırılmalı, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaş ve donanım sınıflandırması getirilmeli.

‘İBB’NİN İŞLETMESİ KAMU YARARI’

◊ Esenler Otogarı olarak bilinen, İstanbul Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı eski işletmecilerinin, otogardaki otoparkların İSPARK AŞ tarafından işletilmesi yönündeki İBB Meclisi’nin almış olduğu karara karşı açtığı dava, mahkemece oybirliği ile reddedildi. İBB Meclisi’nin aldığı kararı yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi’nin talebi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nden geri döndü. İdare mahkemesi 31 Ocak 2020 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda, 1994 yılında sözleşmesi yapılan otogarın 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi’nin aldığı kararın kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti.” (◊ Fatma AKSU / İSTANBUL)