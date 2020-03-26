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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Havayolu firmalarına tazminat muafiyeti

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Havayolu firmalarına tazminat muafiyeti
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Uçuş iptalleri nedeniyle zor günler yaşayan havayolu firmalarına, tazminat muafiyeti getirildi.

İptal edilen uçuşların tazminat ödemeleri, salgının sona ermesinden iki ay sonra yapılacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik”te değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle havayolu firmalarına tazminat ödemeleriyle ilgili geçici süreyle tazminat muafiyeti getirildi. Buna göre havayolu firmaları, 5 Şubat tarihinden itibaren iptal edilen uçuşlarla ilgili tazminat hakkı, geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden geçici süreyle muaf tutulacak. Bu süre salgının uçuş yasaklarının kalkmasını takiben iki ay sonra sona erecek. Uçuşu iptal edilen yolcular, boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma ya da biletini açığa alma hakkına sahip olacak. Yolcular açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktan sonraki iki ayın sonrasında firmadan talep edebilecek.

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