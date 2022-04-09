‘Havanızı’ değiştiren teknolojiler

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DAHA temiz bir nefes elde etmek teknoloji sayesinde mümkün. Burada ilk öne çıkanlar kapalı alanlar, yani ofis ve evler için hazırlanan hava temizleme cihazları oluyor. Bu konuda Dyson, Samsung, LG ve Xiaomi gibi birçok firmanın gelişmiş seçenekleri bulunuyor. Bu değiştirilebilir filtreler ile gelen ürünler, ortamdan çektiği havayı filtrelerinden geçiriyor ve temiz halde geriye bırakıyor. Konumlandırıldığı ortamın havasını temizlerken, kötü kokuları da giderebilen ve polen alerjisi olanların hayatını rahatlatan bu kule tipi hava temizleme cihazları, milyonlarca kişi tarafından daha rahat bir uyku için oturma odaları yanında yatak odalarında da aktif olarak kullanılıyor. Genelde çok sessiz çalışan ve filtreleri uzun süre giden hava temizleme cihazları, havada asılı kalan küf sporları, evcil hayvanların döktüğü kepek ile tüyler, polen ile grip mevsimlerinde ortaya çıkan ve iç mekânlara kadar giren alerjenler gibi zararları yakalayarak bünyesindeki

filtresine hapsedebiliyor. Günümüzde süreci kişisel hale getiren firmalar da yer alıyor.

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10 KİŞİDEN 9’U KİRLİ HAVA SOLUYOR

DÜNYA Sağlık Örgütü (WHO), küresel olarak her 10 kişiden 9’unun DSÖ’nün kirletici limitlerinin çok üstünde kirli hava soluduğunu tahmin ediyor. Covid-19 pandemisi sırasında şehirlerde NO2 (Azot Dioksit) kirliliğinin azaldığı yerlerde kirlilik seviyeleri hızla normale dönüyor, birçok şehirde pandemi öncesi seviyeler geçilmiş durumda. Konu hakkında konuşan Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson ise, “Evlerimizde, okulda, işte veya seyahat ederken ister yürüyerek ister bisikletle ister toplu taşımada veya özel ulaşım araçlarında fark etmeksizin hava kirliliğine maruz kalıyoruz” açıklamasını yapıyor.

TEMİZLEYEN KULAKLIK

HEM kulaklık hem hava temizlik formunu bir araya getirebilen ve bunu ilginç şekilde açık yapıda gerçekleştirebilen Dyson Zone, hareket halindeyken temiz hava ve yüksek kalitede ses sağlayabiliyor olmasıyla fark yaratıyor. Üründeki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor. Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgârdan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor.