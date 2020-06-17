İHA
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Havalimanlarından toplamda 13 bin 681 sefer düzenlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar Covid-19 salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.
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