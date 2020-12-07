Havalimanlarında yerli teknoloji dönemi

SON dönemde tüm dünyada havalimanlarında self servis yolcu otomasyonları daha çok karşımıza çıkıyor. Bu otomasyon sistemlerinin IATA, AEA ve ICAO gibi global havacılık otoriteleri tarafından standartları oluşturulan ve giderek ivme kazanan bir olgu haline geldiğini söyleyen Emse Genel Müdür Yardımcısı Hasna Gasmi, “Türkiye’de havaalanı self servis yolcu otomasyonu konusunda hiçbir yabancı kaynaktan üretim desteği almadan başarılı sistemler geliştirebilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

STRATEJİK PARTNER

Emse’nin Türkiye’de mühendislik tasarımı, elektromekanik üretim, yazılım geliştirme ve destek hizmetlerinde 1980’lerden itibaren hizmet verdiğini aktaran Hasna Gasmi, “Son yıllarda özellikle sivil havacılık yolcu otomasyonu alanında uzmanlaştık. Quavis adı da Emse’nin sivil havacılık bölümü için oluşturduğu tescilli ticari markası oldu. Quavis, self servis ortak kullanım grubunda IATA onaylı stratejik partner yetkisine sahip” dedi.

ÜLKELERİN İMAJ ORTAMI

Havalimanlarının ülkeler için birer imaj ortamı olduğunu aktaran Hasna Gasmi, “Buralardaki ürünlerin de estetik ve işlevsel olması yanında güvenli yazılım desteği de önemli. Ürün standartları ve yazılımların da dünyadaki tüm havayolları ve havalimanlarına uyumlu protokollerde olması zorunlu. Yıllardan beri yabancıların tekelindeki bu üstünlükleri yerli üretimde sağlamaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 18 HAVALİMANINDA

Bu sektörde yaklaşık 8 yıldan beri Ar-Ge çalışmaları ve önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Hasna Gasmi, sözlerine şöyle devam etti: “Artık ülkemizdeki tüm havalimanlarında tarafımızca geliştirilen ve üretilen yolcu otomasyonu self servis sistemleri kullanılmaya başlandı. Bunlar İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı olmak üzere Türkiye’deki 18 havalimanında başarıyla kullanılıyor. Ürünlerimiz arasında self servis check-in kioskları ve bag drop sistemleri (Bagajın otomatik işlemle kontuara uğramadan uçağa gönderilmesi) başta olmak üzere, mobil check-in, pay-n-pass, rush tagger (Acil biniş otomatı), digital hacim ölçme ve digital anket cihazları, interaktif video kiosk, sıra çağrı sistemleri ve özel amaçlı cihazlar bulunmakta.”

‘PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİK’

Pandemi döneminde hava taşımacılığındaki durgunluğu fırsata çevirdiklerini aktaran Hasna Gasmi,” Bu süreçte IATA tarafından ocak ayında yayınlanması beklenen Global CUSS 2.0 Common Use Self Service (Tüm havayolları için ortak kullanım) standardına uyumlu yazılım paketimizi geliştirdik. Pandemi önlemleri kapsamında ise uzak mesafe otomatik vücut ısısı ölçme monitörü, HES kodu sorgulaması, UVC dezenfeksiyonu, Kiosk ekranlarına cep telefonundan dokunmasız erişim, gibi sağlık ürünlerini gerçekleştirdik. Standardın yayını ertesinde bu konuda dünya çapındaki rakiplerimiz arasında en önde yer alıp, gururla ‘Türk malı’ imajını yüceltmeye gayret edeceğiz” dedi.