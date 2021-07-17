Havalimanlarında hareketlilik devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinde yurt içi ve dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda artan yoğunluk bugün de devam ediyor.



9 günlük bayram tatilini, İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.



Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için kontuarlarda sıraya girdi. Burada hem iç hatlarda hem de dış hatlarda uzun kuyruklar oluştu.



Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğu azalttı. Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.



Yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA ve Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendirdi.



Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.



Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmalarının bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.



Dün, İstanbul Havalimanı'nda 1060 iniş-kalkış icra edilirken bugünkü sefer sayısının ise 1062'ye ulaşması bekleniyor.



Havalimanını kullanan yolcu sayısı dün 150 bini geçerken, bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplam 151 bin 270 yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi planlanıyor.



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. 'İgairport'da uçuş sayısı 1000'i aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti. Şükür, seyahat özgürlüğü ve sosyal hayatımızda çok bedel ödediğimiz günlere geri dönmemek için lütfen kolları sıvayalım ve aşı olalım." ifadelerini kullandı.



Başta THY olmak üzere, birçok hava yolu şirketi yoğunluk nedeniyle ek sefer koydu. THY, Kurban Bayramı'nı kapsayan 16-25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda 249 ek sefer icra edecek.

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