Havalimanlarına kira müjdesi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021 tarihine ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini duyururken, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinde de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca, 2021 yılında DHMİ ücret tarifesinde de bir artış yapılmayacağı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi havacılık sektörümüzün de yanındayız!” ifadelerini kullandı.