Havalimanlarına 8 ayda 81 milyon yolcu

Haberin Devamı

Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ağustosta 88 bin 318’i iç hatlar, 97 bin 333’ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını söyledi. Uraloğlu, uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttığını kaydetti.

Ağustosta havalimanlarında iç hat yolcu sayısının 9.2, dış hatlarda ise 15.9 milyona ulaştığına işaret eden Bakan Uraloğlu, “Transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905’e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023’ün aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşandı. Taşınan yük ve kargo miktarı ise ağustosta 493 bin tonu aştı” dedi.