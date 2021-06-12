Havalimanındaki camiye ‘LEED Altın’ sertifikası

Hedef ve strateji belirleme toplantılarıyla başlayan sertifika süreci, caminin projelendirme ve inşaat sürecinde de devam etti. Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan yapılar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre sertifikalar, gümüş, altın veya platin düzeyinde tescilleniyor.

İGA’dan yapılan açıklamada, havalimanı içinde bulunan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30’un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulurken, ısı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edildi. Ali Kuşçu Cami-i Şerifi’nde, çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, camide kullanılan su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı.”

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