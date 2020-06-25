Havalimanında korona testi

Koronavirüste normalleşme sürecinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yürüttükleri diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, hazırladıkları eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Otellerin tekrar hizmete girebilmesi için belli kriterler oluşturduklarını anımsatan Bakan Ersoy, özellikle Türkiye’ye en çok misafir gönderen 100 ülkeye turizm bölgelerindeki sağlık alt yapısının detaylarını da içeren bir dosya hazırladıklarını ve muhattaplarına gönderdiklerini belirtti.

MAHKEME KARARI BOZDU

Almanya’nın 14 günlük karantina kararı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Alman mahkemelerinin zorunlu 14 günlük karantina sürecini bozduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, şöyle devam etti: “Bu karar, ‘öyle şey olmaz, eşitlik ilkesine aykırı’ denilerek bozuldu. Bu sefer ‘Test yapıp gelsin, 48 saat içinde testini yapıp gelsin’ dediler. 1 Temmuz’a kadar bütün havalimanlarımızda test merkezlerimizi açıyoruz. Dün Sağlık Bakanımızla bir toplantı yaptık, 1 Temmuz’a kadar turistik havalimanlarının tamamına biz bu test merkezlerini açıyoruz. Yoğun olanların birkaç tanesini de en geç 15 Temmuz’a kadar açacağız. Esas İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun olanları 1 Temmuz’a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz’a kadar açıyoruz. Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırıp, testin sonucunu da 15 Euro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi 2 saat içinde çıkıyor. Ayrıca sağlık ocaklarına da yazı gönderiyoruz, turistler istediği zaman bu testi yaptırabilirsin diye. Ülkemize gelişte de giriş yapan turistlerin tamamının vücut ısıları ölçülüyor 37.8 derece ve üzeriyse veya herhangi bir semptom gösteriyorsa test merkezinde test yapılacak”

EN GÜVENLİSİYİZ

Ersoy, “Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımız zaman en güvenlisiyiz. Otelleri veya servis sağlayıcıları düşündüğünüz zaman sertifika edilmiş tesislerde Avrupa standartlarında en güvenlisi biziz. Çünkü çok fazla kriterimiz var, çok disiplinli şekilde uyguluyoruz, periyodik olarak eğitimlerini veriyoruz ve periyodik olarak denetimlerini yapıyoruz. Bu kadar iyi oturmuş Avrupa’da başka bir sistem yok” şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİLER ANTALYA’YA GELDİ

Yoğun bir diploması başlattıklarını anlatan Ersoy, yaşanan diplomasinin son aşamasını da bu hafta sonu Antalya’da gerçekleştirdiklerine değinerek, 1 Haziran itibarıyla sertifikasyon programını hayata geçirdiklerini dile getirdi. Otellerin aşamalı bir şekilde sertifikasyonunun başladığına işaret eden Ersoy, bu aşamada Türkiye’ye en çok yolcu veren 60 ülkenin büyükelçisini ve bu ülkelerin Türkiye’deki yerleşik basın mensuplarını da Antalya’ya davet ettiklerini anımsattı.

GAZETECİLER HASTANELERİ GEZDİ

Almanya'dan gelecek misafirlere yönelik ekstra birkaç kriter istenildiğine işaret eden Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de her gün düzenli olarak vaka sayıları açıklanıyor. Bir Alman basın mensubu da sayılara güvenilip güvenilmeyeceğini sordu. ‘İstediğin hastaneyi gez, hastanelerimiz bomboş’ dedim. Hatta birkaç tanesini gezip, ‘Haklısınız’ dediler. Neler hissettiklerini sorduğumda da kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Cumartesinden beri bütün Avrupa basını, burada gördükleri sistemi yoğun bir şekilde anlatıyorlar. Hatta büyükelçilerle de konuştum, sistemle ilgili raporlamaları yapmışlar ülkelerine.”

2023 HEDEFLERİ DEĞİŞMEDİ

Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında nitelikli turiste geçişin olduğunu söyleyen Mehmet Ersoy, “2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız” dedi.

ÇAVUŞOĞLU DESTEK VERDİ

Söz konusu ülkelerin büyükelçilerini belirli gruplar halinde bakanlıkta ağırladıklarını ve telefon diplomasisi başlattıklarını aktaran Ersoy, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da rica ettim, onlar da destek veriyor” diye konuştu.

YABANCI TURİSTE SİGORTA

Turistlerin sağlık hizmetleri için 2 bin ile 7 bin Euro arasında limiti, 13 ile 33 Euro arasında maliyeti olan sigorta sistemi geliştirdiklerini belirten Mehmet Ersoy, bir haftalık konaklamalar için 7 bin Euro’luk limitin 23 Euro’ya satın alınabileceğini söyledi.