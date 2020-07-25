Havalimanında isimli karşılamaya imaj tedbiri

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Soylu’nun yanıtlaması için Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Tanrıkulu önergesinde, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirinin 31 Mart 2020 itibariyle terminalde elinde kağıtla yolcu karşılama yapılamayacağı kararı aldığını belirterek, “İhlal edenlere ise idari işlem uygulanacağı açıklanmıştır. Kararın gerekçesi nedir?” sorusunu yöneltti.

YOLCU YAKINLARI HARİÇ

Bakan Soylu, önergeye verdiği yanıtta şunları kaydetti: “İstanbul Havalimanı’nın açılmasına müteakip İstanbul Havalimanı’nda yaşanan görüntü kirliliğine son vermek, turizmin kanayan yarası olan hanutçulukla etkin mücadele etmek ve ülkemizin imajına zarar veren uygulamaların önüne geçebilmek için 19 Aralık 2019 tarihli İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu Kararı ile yolcu yakınları hariç olmak üzere, yolcu ismi, firma ismi veya numara yazılı pankart, döviz vb. bulunduran ya da asan kişilerin terminal gelen katına alınmaması, isteyen ticari işletmelerin İGA Meeting Lounge alanına yönlendirilmesi kararı alınmıştır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Anılan kararda ayrıca TÜRSAB, İGA Havalimam İşletmesi A.Ş., İGA Özel Güvenlik ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü arasında koordineli olarak çalışma yapılması kararı alınmıştır. Limanı kullanan yolcular tarafından yapılan şikayetler olmaktadır. Havalimanını kullanan yolcuları rahatsız edecek şekilde hanutçuluk ve bagaj simsarlığı yapan kişilere 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapılmaktadır.”