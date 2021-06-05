Havalimanında atıklar anında toplanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Politikası ile uyumlu şekilde Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında tasarlanan ‘Kollekt’ uygulaması, İstanbul Havalimanı’nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yolcuların çevreye saygısını gösterebileceği teknolojik bir uygulama olan Kollekt ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor. Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı, böylece atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor.

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