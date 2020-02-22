Havalimanına sağlık turizmi köşesi geliyor

Konuya ilişkin olarak dernek ve USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) işbirliğiyle, orta alan kiralanması ve kiralanan bu alan dahilinde özel sağlık sunucularının yurtdışından gelen hasta ve refakatçilere bu alanda hizmet verebilmesi hususunda çalışmalar başlatıldığı belirtilen duyuruda, “Konuya ilişkin görüşmeler tamamlandıkça derneğimiz tarafından duyuru yapılacaktır. Sektörümüze görüşmeler tamamlanıncaya kadar konuya ilişkin kesinlik içeren sözleşme imzalamamalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

OTOGARA DÖNER

OHSAD Başkanı Reşat Bahat da İGA’nın sağlık turizmi için bir alan ayırdığını ancak bu sınırlı alanın hastaneler tarafından tek tek kiralanması durumunda karmaşa yaşanacağını belirtti. Bahat şunları söyledi: “Hastaneler tek tek kiralarsa, o bölge Bayrampaşa Otogarı’na dönecek. Üyelerin de iznini alarak, USHAŞ’la birlikte görüşüp, ‘bu alanı çok daha profesyonel bir şekilde üyelerimize kullandırabilir miyiz’ diye bakıyoruz. Böylece büyük bir Türkiye Markası olur. Tabii kendi aramızda yarışacağız. Ama servisimiz çok daha iyi olur. Böyle bir alanda pasaport ve gümrüklerle ilgili olarak gelen yolculara yardımcı olabiliriz. Hastane tanıtımlarını yapabiliriz, sağlık kurumlarımız broşürlerini paylaşabilir. Böylece ilk izlenim ‘sağlık turizminde kendini aşmış bir ülke’ olur. Bu fikrimizi üyeler de olumlu buldu. Her hastanenin böyle bir yapı kurması çok maliyetli. Çıkış noktamız, 10-20 metrekarelik alanlarda farklı farklı markalar bir araya geldiğinde görüntü bir nevi ‘rent a car’ şubeleri gibi olacak. Biz dernek olarak bir planlamayla yapalım, ona göre da ‘ilk sunumun başarılı olmasını sağlayalım’ istiyoruz.”

SAÇ EKİMİNDEN ONKOLOJİYE

Son yıllarda giderek artan sağlık turizminde birçok ülke Türkiye’yi tercih ediyor. Coğrafi yapı, mevsimsel özellikler, tarihi ve kültürel zenginlikler gibi nedenlerle Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun yanı sıra Çin ve Amerika gibi birçok ülkeden hastanın da ilk tercihi haline geliyor. Orta Doğu’dan gelen sağlık turistlerinin çoğunlukla saç ekimi, plastik ve estetik cerrahi, onkoloji ve kardiyoloji alanında tedavi almak için geldikleri bilinirken, Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden ise onkoloji başta olmak üzere, cerrahi alanlar ve organ nakli, kemik iliği nakli konularında başvurular geliyor.