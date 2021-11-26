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Havalar soğudu satışlar patladı! Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

#Eskişehir#Turşu Suyu#Soğuk Hava
Havalar soğudu satışlar patladı Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

Eskişehir’de soğukların etkisini arttırmaya başladığı bu dönemlerde vatandaşlar turşu suyuna büyük ilgi gösterirken, günde 400 bardak turşu suyu satmaya başladıklarını, talebe yetişmekte zorlandıklarını anlatan esnaf Ünal Atalay; "Bardağı 4 liradan satılan turşu suyu taleplerine yetişmek adına günlük satışı 3 litreyle sınırlandırdık" dedi.

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Kış soğuklarının yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı Eskişehir’de insanların en çok talep gösterdiği yerlerden birisi de turşu suyu dükkânları oldu. Turşu suyu gerek içindeki bulunan probiyotikler sayesinde bağışıklığı arttırması gerekse maliyetinin düşük olmasından dolayı vatandaşların bir numaralı tercihi haline geldi.

Havalar soğudu satışlar patladı Talebe yetişmekte zorlanıyorlar

“TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ”

Eskişehir’de 22 yıldır turşuculuk yapan Ünal Atalay, son bir aydır vatandaşların turşu suyunu fazlasıyla tercih ettiğini söyledi.

Turşuculuk mesleğini babasından öğrendiğine değinen Atalay, “Turşularımızın imalatı Bursa Gemlik’te bulunan turşucu köyünde yapılıyor. Babam hala orada turşularımızın üretimini yapıyor. Babamın kurduğu turşuların satışını günlük olarak dükkânımızda yapıyoruz. Şu an bardağını 4 liradan satıyoruz. Günde yaklaşık olarak 400 bardak turşu suyu sattığımız oluyor. Hatta taleplere yetişmek adına günlük satışı 3 litreyle sınırlandırdık. Bu sayede tüm vatandaşlarımıza yeterli miktarda günlük turşu suyu verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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TÜM VATANDAŞLARI TURŞU SUYUNA TALEP GÖSTERİYOR

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Her yaştan insanın turşu suyunu tercih ettiğini belirten Atalay, “Turşu suyu kış aylarında çok daha fazla tercih ediliyor. Bunun en büyük nedeni içerisinde acı turşu suyu, pancar suyu ve sarımsak turşusu gibi faydalı birçok besini bulundurmasıdır. Bu besinler birleştiği zaman çok daha faydalı oluyor. Eskiden daha çok üniversite öğrencileri tercih ediyordu. Hatta babam ilk dükkânını açtığında, yaşlı insanlar gençlere 'başka zaman içmezler şimdi parayla satın alıyorlar' diye tepki gösteriyorlardı. Ancak şimdi 5 yaşından 65 yaşına kadar tüm vatandaşlarımız turşu suyuna talep gösteriyor” dedi.

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#Eskişehir#Turşu Suyu#Soğuk Hava

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