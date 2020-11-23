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Ekonomi
Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Havalar soğudu, kış lastiğine şimdiden geçin’

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‘Havalar soğudu, kış lastiğine şimdiden geçin’
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu. Apaydın, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetler ile ticari araçların da bu kapsamda bulunduğunu vurguladı.

Apaydın, 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, “Ceza 1 Ocak 2021’den itibaren yeniden değerleme oranında yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak” ifadelerini kullandı. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, “Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı” şeklinde konuştu.

ÖZEL ARAÇLAR DA RİSK TAŞIYOR

Özel otomobillerde de kış lastiği önemini vurgulayan Apaydın: “Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli” dedi.

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