‘Havalar soğudu, kış lastiğine şimdiden geçin’

Apaydın, 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, “Ceza 1 Ocak 2021’den itibaren yeniden değerleme oranında yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak” ifadelerini kullandı. Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, “Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı” şeklinde konuştu.

ÖZEL ARAÇLAR DA RİSK TAŞIYOR

Özel otomobillerde de kış lastiği önemini vurgulayan Apaydın: “Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli” dedi.