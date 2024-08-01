Havai fişek patlaması davasında yeni gelişme... 4 yıl geçti yine cezalar kesinleşmedi

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Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Çoşkun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan iyi hal indirimi yapılarak, 16 yıl 3 ay hapis cezasına, aynı suçtan genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, diğer sanıklar; Ahmet Çağırıcı, Aslı Bozkurt, Erşan Öztürk, Asiye Angın da 6 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık avukatlarının başvurusu üzerine istinaf incelemesini yapan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırladığı tebliğnamede, sanıklara verilen cezaların onanmasını, sanık avukatların temyiz incelemesinin esastan reddetmesini talep etti.

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EKSİKLİKLER GİDERİLSİN

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise dosyada bulunan bazı usul eksikliklerinin giderilmesine karar vererek dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi. Daire eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyayı inceleyerek kararını verecek.