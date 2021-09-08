Havada ihracatçıya indirim

PAYI YÜZDE 10

Ticaret Bakanlığı’ndaki törende konuşan Bakan Muş, imzalanan mutabakat zaptıyla Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılara genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacağını duyurdu. Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı itibarıyla ihracatımızın yüzde 7.5’i, ithalatımızın ise yüzde 17.9’u hava yoluyla taşınmıştır. Ocak-Temmuz 2021 döneminde ise ihracatımızın yüzde 8’i hava yoluyla taşınırken, bu yolun ithalatımızdaki payı yüzde 10’dur.”

Bakan Karaismailoğlu da 2021-2024 döneminde hava kargo pazarının, yılda yüzde 10’a yakın büyüyeceği tahminlerini anımsatarak : “2015’te dünya hava kargo firmaları arasında 15. sırada yer alan Turkish Cargo; IATA verilerine göre 2020’nin ilk yarısında 6’ncı, 2021’in aynı döneminde Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’nun en büyük markalarını geride bırakarak 3’üncü sıraya yükselmiştir. TİM ile yapılan ilk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1.2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir.

YÜZDE 35 İNDİRİM

Yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi ihraç edilen çeşitli ürün guruplarında son üç yıldır yüzde 40’lardan yüzde 105’lere varan ihracat artışları gerçekleşmiştir. Geldiğimiz noktada; kurduğumuz ticari köprülerle Anadolu’nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri Amerika’da, Ortadoğu’da, Afrika’da, Avrupa’da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak ulaştırmak tek amacımız. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın