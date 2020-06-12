Havacılıkta yeni dönem

İSG CEO’su Ersel Göral’la bu süreci ve alınan önlemleri konuştuk. Pandemi döneminde tahliye ve kargo uçuşları dışında hiç uçuş gerçekleşmediğini, 2 aylık süreci yeni döneme hazırlıkla geçirdiklerini aktaran Ersel Göral, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasında alınan önlemleri de şöyle özetledi: “Güvenlik kontrolü öncesinde yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli mesafenin korunmasını sağlıyoruz. Bunun için sensörlü kameralar vasıtasıyla alanlardaki yolcu sayılarını sürekli olarak kontrol ediyoruz. Aynı sosyal yaşamda olduğu gibi pandemi sonrasında havacılık sektöründe de birçok yenilik bizleri bekliyor.”

TERMAL KAMERA

Açılışa kadar geçen süreçte tesisin havalandırması, temizlik ve hijyen kontrolleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıklarının söyleyen Göral, “Yeni normal dönemde ise yolcularımızdan bekleme alan-larındaki oturma grup-larında, check-in işlemleri esnasında, uçağa binişlerinde ve yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerini bekliyoruz. Yolcuların ve personelin kullanımındaki tüm temas noktalarında el dezenfektanları konumlandırdık. Ayrıca terminale gelen yolcu veya personelin giriş kapılarında termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılıyor. Asansörler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm dezenfeksiyon işlemleri sürekli olarak sağlanıyor” dedi.

İKİNCİ PİST KASIMDA

Bu süreçte ikinci pistin inşaatını hızlandıran Sabiha Gökçen’de, ikinci pist kasım ayında açılacak. Ersel Göral da, “2. pist sayesinde hava tarafı kapasitemiz yüzde 60 oranında artacak. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve 400 milyon Euro yatırımla gerçekleştireceğimiz ikinci terminalimizin inşaatı büyük ihtimalle 2021 Haziran ayında başlayacak. 2022 sonunda ikinci terminali de hizmete aldığımızda Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 60’lık bir artış ile toplamda 65 milyon yolcu/yıl kapasitesine ulaşmış olacak” diye konuştu.