Havacılıkta girişimcilere yeni merkez

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‘İGA Hub’ girişimcilik programı kapsamında ‘Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği’ alanında akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, IoT(nesnelerin interneti) güvenlik, mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturulacak. Ayrıca girişimciler, İTÜ Çekirdek’in her yıl düzenlediği bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği olan ‘Big Bang Start-up Challenge’ta toplam 800 bin liralık İGA ödül havuzundan pay alma şansı yakalayacakları bildirildi. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, hedeflerinin, Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında inovatif fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak olduğu kaydedildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise işbirliğinin teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde önemli bir çarpan etki yaratacağına vurgu yaptı.