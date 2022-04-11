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Havacılıkta girişimcilere yeni merkez

#İstanbul Teknik Üniversitesi#İGA Hub#Kadri Samsunlu
Havacılıkta girişimcilere yeni merkez

Havacılıkta girişimlerin yeni merkezi ‘İGA Hub’ açıldı. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent ile işbirliği yaparak, sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi ve ülke ekonomisine değer oluşturması adına ‘İGA Hub’ girişimcilik programını hayata geçirdi.

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İGA Hub’ girişimcilik programı kapsamında ‘Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği’ alanında akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, IoT(nesnelerin interneti) güvenlik, mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturulacak. Ayrıca girişimciler, İTÜ Çekirdek’in her yıl düzenlediği bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği olan ‘Big Bang Start-up Challenge’ta toplam 800 bin liralık İGA ödül havuzundan pay alma şansı yakalayacakları bildirildi. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, hedeflerinin, Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında inovatif fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak olduğu kaydedildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise işbirliğinin teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde önemli bir çarpan etki yaratacağına vurgu yaptı.

 

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#İGA Hub#Kadri Samsunlu

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