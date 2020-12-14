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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Hava yolu firmalarından, sağlık pasaportu uygulamasına hazırlık

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Hava yolu firmalarından, sağlık pasaportu uygulamasına hazırlık
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Dünyaca ünlü bazı hava yolu firmalarının yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

New York Times'in haberine göre, aralarında ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines ve JetBlue ile Alman Lufthansa grubunun bulunduğu şirketler, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Hava yolu şirketleri, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu doğrulayarak uçuş onay kodu sağlayan uygulamayı kullanmayı planlıyor. Uygulamanın yerel uçuş kuralları hakkında bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş Commons Project Foundation'ın yöneticisi Dr. Brad Perkins, bu tarz uygulamaların salgının kontrol edilmesindeki yeni normal tedbirleri arasında olacağını kaydetti.

CommonPass gibi sağlık pasaportu uygulamalarında elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı ve yolculukların yanı sıra spor salonları, eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine girişte de bu uygulamanın kullanılabileceği kaydediliyor.

United Airlines, ekimde, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na uçuşta CommonPass'ı test etmişti. 

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