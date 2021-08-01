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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iki teslimat daha

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iki teslimat daha

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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