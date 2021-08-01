Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iki teslimat daha
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
#ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. ✈️🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2021
✅ Son olarak, @TUSAS_TR tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA’mızı daha HvKK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RiaU5RPS95