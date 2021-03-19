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Ekonomi
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversite web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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