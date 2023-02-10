Hatay Havalimanı pazar günü açılacak

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Havalimanının onarımında görev alan kuruluşlardan TAV Havalimanları’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener Hürriyet’e yaptığı açıklamada onarım çalışmalarının son hız devam ettiğini söyledi. DHMİ koordinasyonunda İGA ile işbirliği halinde onarım sürecini sürdürdüklerini belirten Şener, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü de önemli bir hafriyat çalışması yaptılar. Şimdi biz pistin onarım çalışmasını sürdürüyoruz. Pistte yarıklar oluşmuş. Terminal binasındaki hasar çok önemli değildi. Sanıyorum pazar gününe havalimanı açılmış olur” diye konuştu.Havalimanının açılmasının yardımların havayolu üzerinden ulaşması için kritik önemde olduğuna dikkat çeken Şener, tüm kurumların en profesyonel ekipleriyle dayanışma içinde çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

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aHaber kanalına demeç veren DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz ise “İlk andan itibaren genel müdürlük olarak ekiplerimizle sahaya geldik. Hızlı şekilde pistin onarımına başladık” dedi.

245 KİŞİLİK EKİP, 120 MAKİNE ÇALIŞIYOR

Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda pistimizdeki beton kaplamaları kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde teknik şartnameye uygun malzemelerle kaplama yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 245 kişilik bir ekip var. 120 adet makineyle onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Pist dünden itibarenhelikopter kullanımına da açılmış durumda. Şu ana kadar pistten 60 iniş ve kalkış yapıldı. Burada pisti hızlı şekilde onarıp pazar günü hizmete açmayı planlıyoruz. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İşin büyük bir kısmını bitirmiş durumdayız, hasar gören betonlar kaldırılıp yerlerine yenisi dökülüyor. Pistin hizmet verebilmesi için Ankara’dan mobil kule ve rüzgâr hızını ölçmeye yarayan mobil rasat cihazları geldi. Bu cihazların kurulumunu sağladık. Burada yapılması gereken tüm işler yapıldı.”