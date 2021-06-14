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Ekonomi
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir bahçesi yaptırılacak

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Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir bahçesi yaptırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca Hatay Expo 2021 Fuar Alanı’na Mersin Şehir Bahçesi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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