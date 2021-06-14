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Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir bahçesi yaptırılacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca Hatay Expo 2021 Fuar Alanı’na Mersin Şehir Bahçesi yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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